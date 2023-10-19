تحديات القيادة وكيف تعيش حياة جيدة لـ بريان دودج

إذا كنت تريد الوصول للحياة الجيدة، في حين أنك تسير ناظرًا إلى الأرض، فسوف تفقد هدفك ولن ترى مناجم الذهب من حولك، تقدم، ربما يكون الأمر مخيفًا في البداية ولكنك سوف تكون سعيدًا أنك فعلت هذا، كل ما أريده أن تسير ورأسك لأعلى حتى ترى فرص الحياة الجيدة التي تنتظرك منذ زمن بعيد وسوف تكون قادرًا على اختيار إحداها.

ولكي تتمتع بحياة جيدة تحتاج إلى تطبيق عدة قواعد، ذكرها الكاتب الأمريكي "بريان دودج" في كتابه المميز " قواعد الحياة الجيدة"

القاعدة الأولي: أن تكون لديك الرغبة في التغيير

لن يتغير شئ حتى تتغير أنت وحينما تتغير أنت سوف يتغير كل شئ، وهناك عدة خطوات يمكن أن تساعدك في التغيير:

أكتب أهدافك في ورقة وضع هذه الورقة في مكان تستطيع أن تراها بعد استيقاظك وعند ذهابك للنوم. ضع خطة للتغيير، قسم المهام إلى أجزاء صغيرة حتى يكون من السهل تنفيذها اعد قائمة لا: ستتضمن هذه العملية قول لا لأفكارك واختياراتك القديمة والأشخاص الذين قادوك في اتجاه لم يعد مناسبًا لك، هذه خطوة حتمية لأنك لن تستطيع إضافة شئ إلى حياتك إلا إذا افرغت مكانًا لهذا الشئ الجديد. أطلب المساعدة. خذ الخطط المكتوبة التي وضعتها وراجعها كل يوم، وكأنها خريطة مدينة جديدة لمعرفة كيف يمكن التجول فيها لأن قراءة أهدافك يجعل عقلك يفكر فيها باستمرار وتذكرك بالنجاح الذي حققته على طول الطريق. كافئ نفسك عندما تحقق التغيير الذي أردته.

القاعدة الثانية: الرغبة في التعلم

إذا لم تتعرف على شئ جديد. فلن يكون لديك شئ جديد تقدمه، والتعرف على أشياء جديدة يحتاج منك إلى إدخال عادة القراءة في حياتك وهو ما يستلزم الخطوات التالية:

خصص خمس عشرة دقيقة يوميًا لقراءة مجلة أو كتاب حسب رغبتك

خصص مكانًا في المنزل أو حتى في مكتبك واجعله مكانًا للقراءة

اكتب قائمة بالأشياء الممتعة التي تعلمتها كل يوم

اختر شيئًا ممتعًا ومثيرًا لتتعلمه سواء كان تعلم وصفة لإعداد طعام تحبه أو حتى قيادة دراجة بخارية، حاول أن تتعلم شيئًا يثريك ويبعدك عن الروتين اليومي في حياتك.

القاعدة الثالثة: اتبع قلبك لمدة 48 ساعة وإلا ستفتر همتك

أثناء أدائك للأعمال اليومية المعتادة تندفع فجأة فكرة إلى رأسك، ربما تكون هذه الفكرة وجه شخص لم تره منذ فترة طويلة أو حلًا لمسألة كنت تحاول حلها منذ شهور، أو فكرة هدية يمكن تقديمها لشخص مهم في حياتك، أو وخزة ضمير على خطأ ارتكبته في حق شخص ما ولم تنته هذه المشكلة مع الشخص الذي جرحته أو مكالمة هاتفية لم تقم بعملها.

عندما تومض هذه الفكرة في رأسك، عليك أن تعمل عليها قبل أن تعود من حيث أتت أو يظهر شخص آخر في طريقك ويعيقك عن القيام بها

عندما تدع الأشياء الصغيرة تشتتك، فإنك بذلك تهيئ نفسك لنسيان الأمور الكبيرة وتهيئ نفسك للندم، وكلما زاد شعورك بالندم قلت قدرتك على عيش الحياة الجيدة.

القاعدة الرابعة: كن مخلصًا ويعني ذلك تقدير الأشياء التي تمتلكها قبل أن تفقدها

الإخلاص يعني أن تساند الأشخاص المهمين في حياتك وتحبهم ليس لأنهم يعطونك شيئًا أو يفعلون شيئًا من أجلك ولكن لأنك تحبهم لذاتهم.

أظهر للناس الذين تحبهم أنهم يستطيعون الاعتماد عليك وأنك ستكون بجوارهم عندما تكون الأمور سهلة وعندما تكون صعبة أيضًا، الإخلاص يجعلك تتواصل مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك ولكن لكي تحصل عليه عليك أن تعمل بجد قليًلا.

أن تكون مخلصًا هو أن تكون عند حسن ظن الناس من حولك وأن تكون عند حسن ظنك بنفسك.

القاعدة الخامسة: كن قائدًا فعالًا

الحقيقة أنك إذا كنت تعيش في هذا العالم فأنت مسئول عن قيادة شخص ما، قد يكون شخصًا واضحًا مثل ابنك أو موظف يعمل لديك ولكنك أيضًا تمثل قائدًا لصديقك أو أخيك أو أختك.

قواعد القيادة:

أوف بوعودك: إذا حاولت الوفاء بكل وعودك فسوف تتوقف عن إعطاء الكثير من الوعود وحينما تتوقف عن إعطاء الكثير من الوعود فستزيل عنك الضغط الذي ينتج عن الشعور بأنك خذلت أشخاصًا وعدتهم، وخير لك أن تبلغ ابنك أو ابنتك أنك لن تستطيع حضور مجلس الآباء أو مباراة أو حفل موسيقي يشاركون فيه من أن تعدهم بالحضور ولا تأتي.

توقف عن اللوم: اللوم يعني النظر للوراء أما تحمل المسئولية فيعني النظر للأمام.

غير الطريقة التي تمشي بها: صدق أولا تصدق تتغير طريقة تفكيرك ومواقفك تبعًا للطريقة التي تمشي بها لذا ركز على المشي بطريقة جيدة خلال الأيام القادمة وسوف تشعر بإيجابية ونشاط أكبر.

تكلم عن أخطائك: إذا أظهرت للناس حولك أنك سوف تعاقبهم على أخطائهم الصغيرة لا الفادحة بشدة في حين أنك لا يتم معاقبتك على أخطائك فستفقد احترامهم لك.

تقبل وظيفة المثل الأعلى: عندما يتعلق الأمر بأولادك ستجدهم يتعلمون مما يرونك تفعله أكثر مما تقوله، وإذا تقبلت أن تكون مثلًا أعلى داخل أسرتك فستتغير علاقتك مع أفراد أسرتك وشريك حياتك إلى الأفضل وإذا كنت مستقيمًا ومتفتحًا فسوف يحسن الآخرون الظن بك، عندما تخطئ وسيعاملونك بالاحترام الذي أظهرته لهم كمثل أعلى.

اعثر على موهبتك الحقيقية: وهذا سيوفر لك الوقت والمجهود اللازم للقيام بعملك على أكمل وجه، فكلما كنت راضيًا عن نفسك، شعرت برغبة أكبر في أن تترك كل شخص يفعل ما يحلو له، والمدراء العظماء في العمل وفي البيت يفهمون ما يجيدون عمله ويبدأون في فعله ويخولون للآخرين مهمه القيام بما يجيدون فعله.

التحدي المتمثل في القيادة هو أن تصبح قويًا دون أن تكون قاسيًا، طيبًا دون أن تكون ضعيفًا، جريئًا دون أن تكون مستأسدًا، مفكرًا دون أن تكون كسولًا، متواضعًا دون أن تكون خجولًا، فخورًا دون أن تكون متعجرفًا، حافظ على روح الدعابة كمفتاح لهذا.

القاعدة السادسة: حقق التوازن بين العمل والبيت

لكي تعيش الحياة الجيدة، عليك أن توازن بين البيت والعمل وألا يجور أحدهما على الآخر، فإذا لم تكن سعيدًا في العمل، فسوف يؤثر ذلك على من تعيش معهم، وإذا لم تكن سعيدًا في البيت فمن الصعب أن تكون منتجًا في عملك.

ولكي تحقق التوازن بين العمل والبيت، يمكنك اتباع النصائح التالية:

قبل أن تنام أكتب ما تريد إنجازه في اليوم التالي بالنسبة لعملك وبالنسبة لبيتك ويمكنك أن تضع خطة اليوم التالي للعمل وأنت في عملك قبل أن تغادره، وتأكد من عدم وجود تعارض بينهما فيما يخص التوقيت

من الطبيعي أنه لن يسير كل شئ وفق الخطة لأنه تحدث أمور جديدة ومفاجاءات أحيانًا ولكن إذا كانت لديك خطة فسوف تعرف كيف تستخدم وقتك ومواردك بشكل أفضل.

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد:فكلما كنت حريصًا على تنفيذ خطتك قللت من معدل تراكم الأشياء التي لم تنفذ وأصبحت الخطة بالنسبة لك عملًا ملزمًا.

حدد أولوياتك: ولكي تحصل على الحياة الجيدة يجب أن ترتبط قائمة أهدافك بقائمة أولوياتك وليس ضروريًا أن يتطابقا، ولكن المهم أن يكون هناك توافق بينهما.

بعد أن تكتب قائمة أهدافك ضعها في مكان مع التأكد من أنك لن تنساها أو تتجاهلها.

أكتب قائمة بالأولويات في حياتك بالترتيب وضعها حيث تستطيع أن تراها على مدار يومين.

إذا استطعت أن تحدد أولوياتك وأهدافك، فستكون لديك أدوات رائعة تساعدك على تقرير كيفية استخدام وقتك في الأعمال اليومية وفي حياتك بشكل عام.

استمر في تركيزك: فعندما تكون في العمل ركز في عملك بنسبة 100% وعندما تعود للبيت يجب أن تفعل نفس الشئ.

دافع عن مكان توازنك: ويقصد به المكان الذي تحب أن تكون فيه، اعثر على مكانك الخاص ودافع عن الوقت الذي تقضيه فيه.

لا تنس أن تحتفل بإنجاز بعض الأشياء الموجود بقائمة مهامك.

القاعدة السابعة: إخلق عادات جديدة