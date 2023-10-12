أمريكا: تقديم ذخائر لمساعدة إسرائيل فى قواتها الدفاعية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه تم تقديم ذخائر لمساعدة إسرائيل في قواتها الدفاعية، وسيتم العمل مع الكونجرس الأمريكي لإتمام هذه العملية، واصفًا دعم الولايات المتحدة لتل أبيب بـ"المتين".

هناك دعم كبير من الكونجرس لأمن إسرائيل

وتابع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، من تل أبيب، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دعما كبيرا من الكونجرس لأمن إسرائيل وفي كل بلد آخر، ونؤكد ما قاله الرئيس جو بايدن بأنه يجب ألا يستفيد أى شخص من الوضع الحاصل بالفعل في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أمريكا نشرت حاملة الطائرات الأكبر في المنطقة، كما سيتم تقديم المزيد من الدعم من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال الذين احتجزتهم حماس، منوهًا بأنه يتم العمل للتوصل إلى تفاهمات.

مقتل 22 أمريكيًا مقيمًا فى إسرائيل

وعبّر عن استيائه الشديد من مقتل 22 من الأمريكيين المقيمين في إسرائيل، مؤكدًا: إن هذا الرقم قد يزداد، وفي نفس الوقت هناك عدد من الأمريكيين مفقودون، ونحن نعمل عن كثب مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة مصيرهم وهل تم أخذهم كرهائن من قبل المقاومة الفلسطينية أم لا، وذلك لتأمين الإفراج عنهم.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، صباح اليوم، في زيارة تأتي لضمان توفير احتياجات إسرائيل.