الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب تريزيجيه.. طرابزون سبور التركي يُعلن إقالة نيناد بيليا

نيناد بيليا
نيناد بيليا

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، اليوم الخميس، إقالة مدربه الكرواتي نيناد بيليا من منصبه كمدير فني للفريق.

طرابزون سبور التركي يُعلن إقالة المدرب الكرواتي نيناد بيليا

وأصدر النادي التركي بيانًا رسميًا، أكد خلاله إقالة مدربه الكرواتي نيناد بيليا من منصبه كمدير فني للفريق؛ بسبب تراجع النتائج بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأضاف نادي طرابزون سبور في بيانه، أن عبد الله أفتشي سيعود إلى منصبه لتولي مسئولية تدريب الفريق التركي، دون تحديد مدة العقد.

وأشار نادي طرابزون سبور في بيانه، إلى أن عبد الله أفتشي سيبدأ مهمته فور انتهاء فترة التوقف الدولي الجاري.

وكان نيناد بيليا قد تولى مسئولية تدريب فريق طرابزون سبور منذ شهر أبريل الماضي.

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بينما تولى عبد الله أفتشي مسئولية تدريب طرابزون سبور قبل موسمين، وقادهم في 116 مباراة، وتوّج معهم بلقب الدوري التركي، قبل أن يرحل عن منصبه في شهر مارس الماضي؛ بسبب تراجع النتائج.

ويتواجد فريق طرابزون سبور حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 12 نقطة، وذلك بعد خوض 8 جولات، حيث حقق 4 انتصارات، ومثلهم 4 هزائم.

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