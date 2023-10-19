قراءة في كتاب "مميز بالأصفر" لـ  إتش جاكسون براون

سألوا فتى في الثامنة من عمره عن عاداته الدراسية، فأجاب: هناك مواد دراسية عادية وهناك مواد دراسية مهمة، وأنا أحاول تذكر المواد المهمة فقط، هذا الأسلوب يفلح معي.

وسواء كنت طالبًا في مدرسة ثانوية أو في الجامعة أو في الحياة فستجد أن الكتب مكتظة بالمعلومات والكلمات كثيرة للغاية والوقت ضيق جدًا، فما الذي عليك فعله؟ احضر قلم "تمييز أصفر" وحدد الأفكار الرئيسية. ما الذي تريد تذكره ؟ ما الذي تعتقد أنه سيكون موضوع السؤال في الامتحان؟ قم بتمييزه الآن لمراجعته بسهولة فيما بعد.

في السطور التالية نقدم لكم بعض الاقتباسات التي وردت في كتاب "مميز بالأصفر" لــ " إتش جاكسون براون، الابن" و"روتشيل بنينجتون ":