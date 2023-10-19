قراءة في كتاب "مميز بالأصفر" لـ إتش جاكسون براون
سألوا فتى في الثامنة من عمره عن عاداته الدراسية، فأجاب: هناك مواد دراسية عادية وهناك مواد دراسية مهمة، وأنا أحاول تذكر المواد المهمة فقط، هذا الأسلوب يفلح معي.
وسواء كنت طالبًا في مدرسة ثانوية أو في الجامعة أو في الحياة فستجد أن الكتب مكتظة بالمعلومات والكلمات كثيرة للغاية والوقت ضيق جدًا، فما الذي عليك فعله؟ احضر قلم "تمييز أصفر" وحدد الأفكار الرئيسية. ما الذي تريد تذكره ؟ ما الذي تعتقد أنه سيكون موضوع السؤال في الامتحان؟ قم بتمييزه الآن لمراجعته بسهولة فيما بعد.
في السطور التالية نقدم لكم بعض الاقتباسات التي وردت في كتاب "مميز بالأصفر" لــ " إتش جاكسون براون، الابن" و"روتشيل بنينجتون ":
- ينصحنا الحكماء بعدم التحدث إلا بعد أن تتمكن كلماتنا من اجتياز ثلاث بوابات الأولى هل تلك الكلمات صادقة؟ والثانية هل كلماتنا ضرورية؟ والثالثة هل تلك الكلمات طيبة؟
- كن رءوفًا مع الصغير، عطوفًا على الكبير، متسامحًا مع الضعيف، صافحًا عن المخطئ، ففي وقت ما من حياتك ستكون كل هؤلاء.
- بعد كلمة "الحب".. تأتي كلمة " المساعدة" كأفضل كلمة على وجه الأرض.
- بالرغم من أن العالم مليء بالمعاناة، فإنه مليء أيضًا بالقدرة على التغلب عليها. ( هيلين كيلر)
- سواء كان من طرحك أرضًا هو حصان أو الحياة، عليك أن تعود للركوب مرة أخرى
- الجزء الأعظم من سعادتنا أو شقائنا يعتمد على التوجه الذهني وليس على الظروف ( مارثا واشنطن)
- الإنسان يعبر الحياة مرة واحدة. لذا، إذا كان هناك أي خير أو إحسان تستطيع تقديمه لأي مخلوق، فلتفعله الآن، لأنك لن تمر من هذا الطريق مرة أخرى. ( ويليام بين )
- لن أتحدث بسوء عن أي إنسان، وسأتحدث بكل الخير الذي أعرفه عن كل إنسان(بنيامين فرانكلين)
- عندما تسمع بوق سيارة إسعاف، ادع بالشفاء للشخص الراقد بداخلها، فالدعاء يصنع أشياء أكثر مما يمكن أن يحلم به العالم بأسره. ( لورد ألفريد تينيسون)
- قال "جون ويسلي" افعل كل الخير الذي تستطيع، بكل وسيلة تستطيع، بكل السبل الممكنة، في كل مكان تكون فيه، في كل الأوقات، لجميع الناس، طالما تستطيع"
- ساند أفراد أسرتك ماليًا وعاطفيًا عندما يشعرون بالحاجة والإحباط، فلا توجد أعباء ثقيلة إذا شارك الجميع في الحمل.
- تذكر دائمًا أن أسعد الناس ليسوا أولئك الذين ينالون المزيد، وإنما أولئك الذين يعطون المزيد لأن السعادة تتحقق لمن يريدها للآخرين.
- قال البرت آينشتين" لا تحاول أن تكون إنسانًا صاحب نجاحات، وإنما حاول أن تكون إنسانًا صاحب قيم.
- عندما يكون أحد أصدقائك في حاجة، ساعده دون أن يضطر لأن يطلب منك المساعدة.
- يقولون إن المتشائم يرى النصف الفارغ من الكوب، والمتفائل يرى النصف المليء من نفس الكوب، ولكن الشخص المحب للعطاء يرى الكوب، ويبدأ البحث عن شخص يشعر بالعطش. ( جي. دونالد جيل)
- تعلم أن تشعر بالارتياح في وجود المشكلات، هنا يكمن النمو الشخصي وتكمن الفرص.
- تذكر أنك إذا بحثت عن أسوأ ما في الحياة وما في الناس فإنك ستجده. وإذا بحثت عن الأفضل، فإنك ستجده أيضًا.
- إذا جاءك أحدهم طالبًا العون، فلا تقل له:" كان الله في عونك" ثم تتركه"، ولكن اعتبر نفسك أداة يسرها الله لمساعدته.
- إن الله لا ينعم علينا بالراحة لكي نستريح وإنما لكي نساعد الآخرين على الارتياح.
- عندما لانطيق تحمل الوحدة، فإن هذا يعني أننا لا نقدر على الأرجح الصاحب الوحيد الذي يرافقنا من المهد إلى اللحد، أنفسنا. (إيد ليشان)
- لا تتجاهل المتع الصغيرة في الحياة أثناء بحثك عن المتع الكبيرة.
- قال سقراط " أغنى الناس هو من يرضى بالقليل"
- الأحمق يبحث عن السعادة بعيدًا والحكيم يزرعها تحت قدميه.
- كل حياة بها أوقات من الوحشة وأوقات من البهجة. وتنبع السعادة من اختيار الأوقات التي نتذكرها دائمًا.
- تذكر أن دقيقة واحدة من الغضب تحرمك ستين ثانية من السعادة.
- السعادة مُعدية، كن ناقلًا للعدوى.
- لا بأس بأن تشعر بالأسي لنفسك ولكن لا تجعل هذا يدوم لأكثر من خمس دقائق.
- كن سعيدًا لما تملك بينما تسعى لامتلاك ما تريد
- لقد وهبني الله الكثير حتى إنني ليس لدي وقت للحزن على ما حرمني إياه". -هيلين كيلر
- كل مشكلة لها جانبان، يمكنك أن تنظر لها من جانب الخوف أو من جانب الأمل.
- إذا لم تتعلم كيف تحب الآخرين وتصفح عنهم، فسوف تعاني في كل مكان تذهب إليه.
- الشخص الحكيم يسارع إلى الصفح لأنه يعرف القيمة الكاملة للوقت ولن يتركه يمر وهو يشعر بألم لا داعٍ له.
- البشر يتقبلون المعارضة والنصيحة إلا أنهم لا يتحملونها عندما تقدم إليهم بعنف حتى إذا كانت وجيهة.
- إن القلوب مثل الزهور تظل منفتحة لقطرات الندى الرقيقة ولكنها تغلق أمام سيول الأمطار العنيفة.( جورج ماثيو آدامز)