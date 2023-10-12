"إكسترا نيوز": مؤسسة حورس تنظم حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أفادت قناة "إكسترا نيوز" بأن مؤسسة حورس للرعاية الصحية بالجيزة، تنظم حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

كما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن طريق مؤسستي صُناع الحياة وشفاء الأورمان، عضوا التحالف بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية.

تأتي تلك الحملة الموسعة لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم، من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.