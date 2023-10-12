محافظ قنا يتفقد مخرات السيول بقوص استعدادًا لفصل الشتاء

تفقد اللواء اشرف غريب الداودي، محافظ قنا، مخر السيل والبحيرة الصناعية بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، للاطمئنان على جاهزيتهما واستعدادهما لاستقبال أي سيول محتملة خلال فصل الشتاء، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، عدد من القيادات التنفيذية.

من جهته، قال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول بمركز قوص بطول 2 كيلو و200 متر، لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل، بالإضافة إلى البحيرة الصناعية بقرية حجازة والواقعة علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3، ومخر سيل خزام بطول 6 كيلو و800 متر.

غرف عمليات لتلقي البلاغات

وأضاف الداودي، خلال بيان صحفي، أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد حدوث سيول، وتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري قامت بإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول وهي البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3، وبحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة 15 ألف م2 وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار والبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول، والبحيرة الصناعية بقرية العمرة بمركز أبوتشت والبحيرة الصناعية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي.