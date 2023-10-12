وحدة سكان مرسى مطروح تشارك في حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك"

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن مشاركة وحدة السكان بالمدينة في حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» لتشجيع وتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات من خلال تنظيم ندوة تثقيفية للعاملين بالمدينة.

أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات

وقالت أسماء عاطف، مدير وحدة السكان بالمحافظة، إن الندوة التثفيفية ركّزت على أهمية المشاركة السياسية، في الاستحقاقات الرئاسية القادمة وطمأنة الشباب على مستقبله مما يزيد من فرص المشاركة وإعادة الثقة للشباب لكي يشارك ويمارس حقوقه.

خطورة الزيادة السكانية

وأضافت أن الندوة تطرقت إلى خطورة الزيادة السكانية على مستقبل المواطنين في كل المجالات والقطاعات الخدمية، وتوجيه المرأة المطروحية وتشجيعها على تنظيم الأسرة لمستقبل أفضل لابنائنا، ضمن حملات التوعية لوحدة السكان، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»

من جهته، أكد محمد صابر، مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح بأن حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» تسهم في رفع الوعي السياسي لدى الشباب للمشاركة في الانتخابات بشكل عام من خلال ممارسة حق المصريين الدستوري، وبث الطموح وتصحيح المفاهيم المغلوطة في وسائل الإعلام المختلفة، حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لنظهر امام العالم في مشهد حضاري للمصريين في المشاركات والاستحقاقات الانتخابية التي يحتاج إليها الوطن لابنائه خاصة في الوقت الصعب.

تتفيذ سلسلة من الندوات

وأشار إلى قيام وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح بدورها التوعوي بخطورة القضية السكانية، لرفع مستوى الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية، ومن أهمها القضية السكانية لكي نشعر بالتنمية والمشروعات القومية وإنجازات الدولة التي تتحدث عن نفسها من خلال تتفيذ سلسلة من الندوات بالتعاون مع الجهات الحكومية.

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح

جانب من حملة صوتك مستقبلك بمطروح