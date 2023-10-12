نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نعمل بالمستشفيات فلا مكاتب آمنة ولا شوارع ولا بيوت

قدم ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، التحية للشعب المصري باعتباره سندًا لجميع الأمة العربية وخاصة الفلسطينيين، حيث اعتبر مصر السند الأساسي والداعم الأساسي دومًا في المنعطفات للشعب الفلسطيني الذي يمر الآن بمحنة عصيبة وشديدة يتعرض فيها لحرب إبادة جماعية.

حرب إبادة جماعية من إسرائيل على غزة

وشدد خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن حرب الاحتلال الإسرائيلي الآن على غزة تختلف عن سابقتها بأنها حرب إبادة جماعية حقًا، بقرار رسمي من حكومة الاحتلال وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية بكونها الداعم الأساسي لهذه الحرب المجنونة.

اقرأ أيضًا

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نحن كصحفيين، استشهد منا 8 صحفيين و2 مفقودين و48 مؤسسة إعلامية دُمرت وقُصفت بالكامل، وعشرات منازل الصحفيين قُصفت ودُمرت بالكامل، مما يؤكد أننا كصحفيين نعيش ظروفًا صعبة في غزة، ومن يعمل منا يعمل فقط من داخل المستشفيات فلم يتبق مكان ليتحركوا، فلا مكاتبهم آمنة ولا الشوارع آمنة ولا سياراتهم آمنة ولا بيوتهم آمنة.