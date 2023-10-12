الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد الإعلام والصحافة الصينية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس صباح اليوم الخميس، وفد الإعلام والصحافة الصينية (المرئية والمسموعة والمكتوبة)، برئاسة "ليان باو جن" الذي يزور مصر حاليًا؛ للتعرف على أهم المشروعات التي تم إنجازها في مصر من خلال مبادرة الحزام والطريق، بمناسبة مرور 10 سنوات منذ أن أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ في عام 2013 كمنصة دولية جديدة للتعاون بين دول العالم.

وحرص الوفد الإعلامي الصيني على زيارة جامعة قناة السويس؛ للقاء الدكتور ناصر مندور، باعتباره أول رئيس جامعة مصرية حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية من جامعة جنوب الصين الزراعية 2004، وباعتبار أن جامعة قناة السويس تُعد أول وأكبر جامعة مصرية أقامت علاقات تعاون علمي وثقافي وبحثي مع الصين.

تعاون مصري صيني

ورحب الدكتور ناصر مندور، بالوفد الصيني، مؤكدًا أنه يعتز كثيرًا بالثقافة الصينية لتعامله عن قرب مع المجتمع الصيني أثناء دراسته، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها النصيب الأكبر بين الجامعات المصرية في التعاون مع الجانب الصيني، لافتًا إلى أنه خلال هذا العام تم افتتاح برامج اللغة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بقسم اللغة الصينية.

وأضاف أن الكلية المصرية الصينية جاءت لتتويج ثمار التعاون، واصفًا التجربة بأنها من أفضل نتائج التعاون الدولي على مستوى وزارة التعليم العالي، وتجربة الكلية المصرية الصينية تعطي دفعة كبيرة لمواصلة هذا النجاح واستثماره ؛ لزيارة سبل التعاون بين البلدين.

من جهته، أكد الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس أن الوفد يقوم بمشاهدة التجربة على أرض الواقع، وذلك بزيارة معهد كونفوشيوس بيت اللغة والثقافة الصينية فى إقليم القناة، وكذلك زيارة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ومعهد الاستزراع السمكي، كأحد أهم ثمار التعاون الناجح مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، وذلك لموقع مصر الاستراتيجي والذي يعتبر الباب الذهبي للصين للدخول منها إلى قارة أفريقيا.

وعبر رئيس الوفد الصيني عن إعجابه بتجربة النجاح بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية، وأبدى جميع أعضاء الوفد عن سعادتهم  بوجودهم داخل حرم جامعة قناة السويس، لنقل تلك الصورة المضيئة التي شاهدوها للتعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين على أرض الواقع إلى الشعب الصيني، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأهدى الدكتور ناصر مندور، درع الجامعة للوفد الصيني تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين.

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