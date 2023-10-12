الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأحد.. ندوة عن مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم اللجنتان الثقافية والشئون العربية بنقابة  الصحفيين ندوة بعنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية ومستقبلها"، وذلك يوم الأحد 15 أكتوبر 2023م الساعة الخامسة والنصف مساءً بقاعة طه حسين فى الدور الرابع.

تتضمن الندوة مناقشة كتاب المؤرخ والباحث والكاتب الفلسطينى "عبدالقادر ياسين" الصادر مؤخرًا بعنوان "الحركة الوطنية الفلسطينية فى القرن العشرين"، فضلًا عن راهن ومستقبل الحركة على ضوء التطورات الأخيرة. يشارك فى الندوة "صلاح عبدالرءوف" الباحث المتخصص فى قضايا فلسطين، و"حسام محمود" ممثلًا عن حركة مقاطعة إسرائيل "بى دى إس"، والكاتب الصحفى والباحث "كارم يحيى"، ويديرها الزميل الصحفى والباحث الأستاذ "هشام فؤاد".

نقابة المهندسين تؤكد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.. وتدين الجرائم الصهيونية

كانت أدانت نقابة المهندسين المصرية جرائم الإبادة الوحشية والبربرية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير وإبادة أحياء بأكملها، فضلًا عن عملية الحصار والتجويع والتشريد لمئات الآلاف الآخرين.

كما أعلنت النقابة عن استنكارها الشديد لتخاذل الدول الكبرى وصمت المجتمع الدولي، بغض الطرف عن هذه المذابح والاعتداءات السافرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بل يسارعون إلى توجيه اللوم إلى الضحايا، وإبداء دعمهم للكيان الصهيوني في جرائمه، ما يشكل ازدواجية واضحة في المعايير، ومن هذا المنطلق نُطالب المنظمات الدولية والأممية بضرورة القيام بمسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، والتصدي لممارسات وانتهاكات الاحتلال المستمرة وفقًا لما أقرته مواثيق الأمم المتحدة.

وقالت: إننا إذ نعلن تضامننا مع المقاومة والشعب الفلسطيني، نؤكد إيماننا الكامل بحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير مصيرها، ونشدد على موقفنا المبدئي والثابت بأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.

وأكملت: كما نُحيي بسالة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال، ونؤكد أننا نعتبر عمليات المقاومة الأخيرة حقًا مشروعًا في مواجهة كل أشكال الظلم والقتل والحصار التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشمة منذ عقود.

وتقدمت نقابة المهندسين بخالص العزاء والمواساة في شهداء الأمة العربية والإسلامية الذين لاقوا ربهم ذودًا ودفاعًا عن وطنهم وقضيتهم، مختتمة: نسأل الله الصمود والثبات للشعب الفلسطيني الأبي الشجاع، وتغمرنا الثقة في قدرته على مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقه المشروعة التي يناضل في سبيلها.

نقابة الصحفيين ندوة الحركة الوطنية الفلسطينية قضايا فلسطين مقاطعة إسرائيل

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