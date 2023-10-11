الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين": لجنة دائمة لفلسطين وفتح باب التبرع بالمال والدم تضامنا مع غزة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

بدأ الاحتفال التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصرية مع القضية الفلسطينية، بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية والسلام الوطني لدولة فلسطين، كما وقف الحاضرون دقيقة حداد على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وألقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كلمة أكد فيها أننا أمام صحوة واستعادة للقضية الفلسطينية، وتابع: هذه رسالة تحية محدودة من نقابة الصحفيين المصريين للشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض لاقسى أنواع الهمجية، ومجتمع دولي يتحدث عن الحرية ثم يصمت امام جرائم بحق شعب وعندما يقوم للمقاومة يدينه.

وواصل البلشي: مجلس نقابة الصحفيين يعلن لجنة دائمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترصد العدوان والانتهاكات وتتواصل عن كل الجهات التي تدافع عن حق الفلسطينيين وتطالب بكل المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

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نقابة الصحفيين تُدشن يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى

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نقابة الصحفيين تستضيف اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

 

عزف السلام المصري والفلسطيني ودقيقة حداد على شهداء غزة بفاعلية الصحفيين

وتابع نقيب الصحفيين:المقاومة حق وستظل الحق الأمثل لكل شعب يدافع عن حريته، كما ننتصر لزملائنا الذين يواجهون الموت على خط النار لنقل الحقيقة، وقد أقمنا مجموعة فعاليات ومنها إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء في فلسطين وبمجرد الاعلان عن ذلك بدا الكثير من الزملاء الإعلان عن التبرع لنصرة الفلسطنيين فضلا عن التواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينية وزملائنا في غزة.

وتابع البلشي: لدينا ٧ صحفيين شهداء ارتقوا خلال الأيام الأخيرة ضمن ٥٠ صحفيا فلسطينيا ارتقوا منذ عام 2000، مع أكثر من 40 مؤسسة إعلامية تم استهدافها، كما تم ففتح باب التبرع بالدم.

جمال عبدالرحيم: ليس غريبا على نقابة الصحفيين مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه


وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ليس غريب على نقابة الصحفيين المصريين أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي اول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع  الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني.

وأضاف عبدالرحيم، أن النقابة سبق لها احالة عدد كبير من الصحفيين إلى التأديب بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن موقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بانها دائمًا تساند القضية الفلسطينية.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن  النقابة أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين الإسرائيلين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.

وأكد عبدالرحيم أن الفعالية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، جاءت بدعوة من مجلس النقابة بالإجماع، موضحًا أنها تُبرز  الدور المهم للمقاومة الفلسطينية.

وقد نظمت نقابة الصحفيين المصريين، منذ قليل، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ضد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وردد الصحفيون والمشاركون هتافات: “فلسطين عربية”، و"تسقط تسقط إسرائيل"، و"المقاومة فلسطينية"، وبدأ اليوم التضامني بمعرض كاريكاتير لمجموعة متميّزة من الرسّامين، يُعبر عن القضية الفلسطينية.

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
الاحتفال التضامني نقابة الصحفيين القضية الفلسطينية السلام الجمهورى العدوان الإسرائيلى

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