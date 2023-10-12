محافظ أسيوط يتابع مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" لدخولها الخدمة

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعه الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



عصام سعد: تسليم عدد من المشروعات وجاري العمل علي الانتهاء من المشروعات المتبقية

وناقش المحافظ مشروعات المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، حيث تم تسليم عددًا من المجمعات الخدمية وجاري الانتهاء وتسليم مشروعات أخرى بالقطاعات المختلفة، موجهًا بإعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وأكد أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لا سيما مشروعات الصرف الصحي والمجمعات الخدمية والزراعية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل القرى.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية ومن خلال الاجتماعات التي تتم بصفة دورية مع مسئولي المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والأحياء بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير ودار الهندسة ومسئولي حياة كريمة، لافتًا إلى اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.



كما استعرض محافظ أسيوط نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات والتي تستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة بلغت 44 مليار جنيه تقريبا، مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولًا بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع