قيادى بـ"مستقبل وطن": إسرائيل تتبنى مخططًا لتصفية القضية الفلسطينية

أكد المهندس علي جبر، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أهمية الجهود التى تبذلها مصر من أجل وقف المواجهات العسكرية التى يشهدها قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، موضحًا أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع جذريًا، قائلًا إن مصر لديها التزام تاريخي تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

موقف مصر من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

وقال "جبر" إن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحديث مسئولين بدولة الاحتلال عن خريطة جديدة للشرق الأوسط، والتى تزامنت مع دعوات إسرائيلية للفارين من قطاع غزة بالتوجه إلى مصر، يؤكد وجود مخطط يستهدف النيل من السيادة المصرية على حدودها الشرقية، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، مشيرًا إلى أن إسرائيل لديها مخطط لتهجير سكان القطاع إلى مصر، ومن ثم تحكم سيطرتها عليه، ويتحقق هدفها الأساسي بتصفية القضية الفلسطينية تمامًا.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن دولة الاحتلال أصدرت عددًا من التصريحات التى وصفها البعض بأنها تهديد لمصر للتوقف عن إرسال إلى مساعدات إلى سكان قطاع غزة، فكان الرد سريعًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر توجيهات لمؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة، كما أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن بدء حملة شعبية لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وشدد جبر على أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية تاريخي ولا يمكن أن يتزعزع، فمصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على توفير الحماية اللازمة له في مواجهة الممارسات الاستفزازية والاعتداءات الغاشمة لجيش الاحتلال، داعيًا المجتمع الدولى بالتكاتف، والعمل على دفع جميع الأطراف بالتوقف الفورى عن إطلاق النار والعودة إلى الحلول السياسية التى تضمن سلامة الجميع.