الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لقصف قوات الاحتلال على بنايات غزة

قصف قوات الإحتلال
قصف قوات الإحتلال

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد حية من ألسنة لهب كثيفة جراء قصف جوي لإحدى البنايات السكنية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مشاهد حية لقصف زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بصواريخ يحمل الواحد منها قرابة طن من المتفجرات.

وأفاد بشير جبر، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية" من غزة، اليوم الخميس، بأن زوارق الاحتلال تقصف غزة لليوم السادس على التوالي بصواريخ شديدة الانفجار، يحمل الصاروخ الواحد قرابة طن من المتفجرات والذي يستطيع تدمير منزل مكون من 6 طوابق بشكل كامل وتسويته بالأرض. 

فلسطين غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية قصف غزة

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