ضبط 20 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من السعر الرسمي في الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 20 تاجر سجائر جملة وقطاعي بعدد من مراكز محافظة الغربية، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد20 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

وشدد وكيل وزارة التموين على المفتشين بضرورة تحرير محاضر ضد التجار الذى يحتكرون السلعة أو الذين يقومون بالسعر ازيد من التسعيرة وإحالتهم إلى الجهات المختصة فورًا مع مصادرة تلك المضبوطات.

ضبط صاحب مخبز بطنطا

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بطنطا، استولى على 16 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بطنطا، من ضبط صاحب مخبز استولى على 16 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.