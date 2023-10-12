الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تفضل الحوار الدبلوماسى "الخاص" مع الهند

كندا والهند
كندا والهند

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، إن جميع الحوارات الدبلوماسية مع الهند ستظل "خاصة"، ويأتى ذلك بعد أن وضعت الهند يوم 10 أكتوبر الجارى كموعد نهائى لكندا لتقليل وجودها الدبلوماسى.

وأثناء حديثها فى مؤتمر صحفى لتناول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، قالت جولى - لوسائل الإعلام - إن الحوار يجب أن يظل خاصًا.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية بأن "الدبلوماسية تكون دائمًا أفضل عندما تظل المحادثات خاصة".

وحتى الآن، لا يزال الدبلوماسيون الكنديون موجودين فى نيودلهى، وفقًا لمصادر حكومية رفيعة المستوى فى كندا، وذكرت شبكة "سى بى سى نيوز" أن "جميع أو معظم الدبلوماسيين الكنديين ما زالوا فى الهند".

الخارجية الكندية وزيرة الخارجية ميلاني جولي الهند الفصائل الفلسطينية

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