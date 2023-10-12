مدير الشئون المعنوية السابق: من أجل الحفاظ على الوطن يجب أن نكون فى يقظة ووعى

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا، ندوة تثقيفية موسعة فى إطار التعاون بين جامعة طنطا والهيئة العامة للاستعلامات واستمرار احتفالات جامعة طنطا باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاما بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من العزة والكرامة بعنوان “أكتوبر حرب الإرادة والتحدى” تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة والدكتور محمود حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، والدكتور عبدالرزاق الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة عزة سرور مدير إعلام وسط الدلتا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين،ولفيف من الطلاب.



حاضر بها اللواء أركان حرب حمدى لبيب نائب مدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة سابقًا والخبير الاستراتيجي.



بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم قام الأستاذ الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية بالترحيب بالحضور والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبطال الذين استشهدوا في حرب أكتوبر المجيدة تبقى خالدة طوال الدهر نفتخر بالنصر والعزة والكرامة.

وأكد عميد الكلية، على أن الجامعة كمؤسسة تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة من أجل رفع مستوى الوعي والمعرفة المتنوعة لدى الطلاب حتى يتمكنوا من مواجهة سيل المعلومات التي قد تكون في الغالب مغلوطة وهدفها تشويش الوعي لديهم لأن المعركة الأن هى معركة وعي، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بخلق وعي ثقافي صحيح وموثق لدى الشباب وخاصة المتعلق بتاريخ مصر ويعمق قيم الولاء والانتماء.



وأشار ممدوح المصري عميد كلية الآداب، إلى التحديات التي واجهت الشعب المصري بعد النكسة وحتى أثناء الحرب ولكن صمد الشعب وكان على قلب رجل واحد فكان النصر الكبير الذى لازال يمثل فخرا وعزة لكل مواطن مصري.

نصر أكتوبر المجيدة تلك الذكري الخالدة الى الأبد التى تجعلنا نشعر بالفخر والعزة والكرامة فى إسترداد أرضنا

وفى كلمتة أكد اللواء"حمدى لبيب" مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سابقًا والخبير الإستراتيجي أن نصر أكتوبر المجيدة تلك الذكري الخالدة الى الأبد التى تجعلنا نشعر بالفخر والعزة والكرامة فى استرداد أرضنا من العدو المحتل، مشيرا إلى أن قضية الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التى يواجهها وبالمخاطر التي تحيط به أمر حتمي لا غنى عنه خاصة ونحن فى مرحلة شديدة الحرج فى تاريخ منطقتنا.



وأشار اللواء مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سابقًا أن أخطر التهديدات التى تواجة أمننا وإستقرارنا فى أوطاننا ونحن فى زمن الفتن التى تجعل الحليم حيران لشدة إختلاط الأمور.



و أكد أننا من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه وأمانه يجب علينا أن نكون جميعًا فى يقظة ووعي وحيطة وحذر.



ضرورة ألا نسير خلف الشائعات وأن نتيقن ونتثبت دائمًا من الحقائق

وأشار إلى ضرورة ألا نسير خلف الشائعات وأن نتيقن ونتثبت دائمًا من الحقائق حيث يعمد أهل الشر دائمًا إلى بث الشائعات والأكاذيب والإنسياق وراء الجماعات الهدامة التى لاتريد لنا ولوطننا خيرًا.



ولذا يأتى دور العلماء والمفكرين والكتاب والإعلاميين فى بناء الوعى الرشيد لدى الشباب فى حب الإنتماء للوطن.

وفى نهاية الاحتفالية قدم الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية درع الكلية لسعادة اللواء حمدى لبيب نائب مدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة سابقًا والخبير الاستراتيجي تقديرًا لجهوده العظيمة فى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.