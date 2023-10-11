الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل سائق لسرقة سيارته في القطامية للجنايات

جريدة الدستور

أحالت جهات التحقيق في القطامية متهم  بقتل سائق لسرقة سيارته بالإكراه في القطامية، إلى  المحاكمة امام الجنايات بتهمة القتل العمد، بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم والشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.

واقر المتهم أمام النيابة العامة، أنه قام بالاتصال بأحد شركات النقل الخاصة عبر "أبلكيشن" الخاص بالشركة، وفور وصول السائق بالسيارة تم التحرك لمنطقة القطامية، وما أن وجد الطريق خاليًا فقام بخنق السائق حتى الوفاة، والاستيلاء على السيارة وفر هاربًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شاب خنق سائق وسرق سيارته بالإكراه بمنطقة القطامية.

القطامية متهم قتل سرقة سيارتة الجنايات

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