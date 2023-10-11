الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مكنتش بحبها".. اعترافات صادمة لقاتل ابنته بالطالبية

أب يضرب طفلته- ارشيفية
أب يضرب طفلته- ارشيفية

"أنا اصلا مبحبش خلفة البنات وكنت بحب ابني أكتر منها ومتعود أضربها بس ماتت في إيدي".. كلمات سرد بها عامل تفاصيل إنهاء حياة طفلته البالغة من العمر 6 سنوات بمنطقة الطالبية بعد وصلة من التعذيب بسبب كراهيته لإنجاب البنات. 

 

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان سعيدا للغاية عندما أنجبت زوجته ولدا، لكن عندما أنجبت الطفلة أصيب بحالة من الغضب الشديد لرغبته في إنجاب ذكور فقط وقال إنه كان دائم التشاجر مع زوجته بسبب اهتمامها الزائد بابنتها أكثر من ابنها، فكانت تبرر له زوجته أن قسوته مع الطفلة تدفعها للاهتمام بها وإشعارها بالحنان كما أنها لا تهمل ابنها كما يعتقد فكلاهما فلذتا كبدها. 

وأضاف المتهم أنه اعتاد ضرب ابنته "ذكرى" حيث كانت رؤيته لها تثير غضبه فينهال عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها وفي يوم الواقعة انهال عليها بيديه كما اعتاد لكنها سقطت على الأرض فاقدة الوعي فحاول إفاقتها بإلقاء مياه على وجهها لكنها لم تستجب له فحملها وسط صرخات أمها وأسرع بها إلى المستشفى إلا أنها كانت قد فارقت الحياة. 

 

txt

عامل ينهي حياة طفلته بعد وصلة تعذيب في الطالبية

txt

"غطتهم بالبطانية وقعدت عليهم".. كواليس تخلص عجوز أجنبية من حفيديها بالطالبية

 

تم التحفظ على المتهم وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

البداية بتلقي اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من ضباط قسم شرطة الطالبية، يفيد بوجود بلاغ لشرطة النجدة، باستقبال المستشفى الإسلامي لطفلة متوفاة، وتبين أنها حضرت صحبة والدها «أسامة. ف»، عامل باليومية وأنها تدعي «ذكري»- 6 سنوات- وأكد الفحص الطبي وجود إصابات ظاهرية كدمات وسحجات بالوجه والجسم.

 

 وقام رجال المباحث بمناقشة والد الطفلة عن سبب الوفاة، حيث اعترف بالتعدي عليها بالضرب، ودخلت بعدها في حالة إغماء، فقام بمحاولة إفاقتها بالماء ولكنها لم تستجب فقام بنقلها إلى المستشفى وعند وصوله علم بوفاتها.

مكنتش بحبها قاتل ابنته الطالبية اعترافات صادمة مبحبش خلفة البنات

الأكثر قراءة

عاجل.. الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى مستوى 3

عاجل.. رابط التسجيل فى "اللوترى الأمريكى" وموعد انتهاء التقديم

عاجل.. الصليب الأحمر في غزة: يجب السماح بممر إنساني للإبقاء على الوضع من الانهيار التام

ليبيا.. باتيلى والمنفى يبحثان آثار العاصفة دانيال وقوانين الانتخابات

القاضى الأمريكى فرانك كابريو: لست دائما طيبا وأحيانا أضاعف الغرامات

"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة