الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رالى "تحدى عبور مصر" يغادر الإسماعيلية متجهًا إلى شرم الشيخ

رالي تحدي عبور مصر
رالي تحدي عبور مصر - صورة أرشيفية

غادر المشاركون في "رالي تحدي عبور مصر ٢٠٢٣" للسنة الثانية عشرة على التوالي، محافظة الإسماعيلية ومكان خط سير الرالي بمدينة فايد، متجهًا إلى مدينة شرم الشيخ ليستكمل الرحلة التي بدأها من الإسكندرية وصولًا إلى (القاهرةـ المنياـ الأقصرـ الغردقةـ فايدـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر) رجوعًا إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة باستخدام الدراجات النارية، وبمشاركة العديد من الدول والجنسيات المختلفة لقطع مسافة ٢٩٠٠ كم.

مثَّلت مدينة فايد محطة راحة وتوقف للمشاركين لمدة يوم واحد، قضاها المشاركون على ضفاف قناة السويس.

تفاصيل الزيارة

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية،  قد وجَّه اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة فايد بالترحيب بالمشاركين في الرالي من دول العالم واستقبالهم على أرض محافظة الإسماعيلية، وتقديم كافة سبل الرعاية خلال فترة توقفهم بمدينة فايد، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

دور إدارة السياحة

وقامت إدارة السياحة بالمحافظة، بتقديم المطبوعات السياحية باللغتين العربية والإنجليزية والفرنسية للتعريف بمعالم مصر السياحية وخاصة محافظة الإسماعيلية عروس القناة.

جدير بالذكر، أن رالي تحدي عبور مصر ٢٠٢٣ في نسخته الثانية عشرة على التوالى انطلق اعتبارًا من الخميس ٥ أكتوبر، ويستمر حتى ١٤ أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات، بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين، وذلك باستخدام الدراجات النارية لقطع مسافة ٢٩٠٠ كم بدءًا من الإسكندرية مرورًا (القاهرة ـ المنيا ـ الأقصر ـ الغردقة ـ فايد ـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر) رجوعًا إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة.

ويهدف الرالي، إلى تنشيط السياحة المصرية من خلال دعوة محبي رياضة الدراجات البخارية للمشاركة؛ دعمًا للسياحة دون أي تنافس بين المشاركين، وتم إدراج الرالي على أجندة الأحداث الرسمية والدولية التابعة للاتحاد الدولي للموتسكلات، ويمثله في مصر نادي السيارات والرحلات المصري التابع لوزارة السياحة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخر اخبار الاسماعيلية وزارة السياحة منطقة آثار سقارة

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