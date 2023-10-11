الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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احذرى "الانفصال العضلى" ومخاطر ما بعد الولادة.. استشارى علاج طبيعى تقدم نصائح مهمة

الانفصال العضلي للبطن
الانفصال العضلي للبطن

قدّمت الدكتورة هبة عصام، استشاري العلاج الطبيعي، مجموعة من النصائح المهمة بشأن تجنب "الانفصال العضلي"، قائلة: "إن الانفصال العضلي تصاب به الأمهات بعد الولادة خاصة اللاتي لا يمارسن رياضة البطن بشكل عام، حيث لا تعود العضلات إلى مكانها وشكلها الطبيعي بعد الولادة مرة أخرى وسوف يزيد التباعد بين العضلات". 

وأضافت الدكتورة هبة عصام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أنه مع كل عملية ولادة تزيد نسبة الانفصال بين العضلات، لافتة إلى أنه في حالة الإهمال وعدم العلاج، حيث يتمثل العلاج في تمارين علاجية وأجهزة تحسنه في وقت قصير جدًا خلال شهر، بشكل آمن وبدون جراحة أو ألم". 

أعراض الانفصال العضلي 

وأوضحت أن الانفصال العضلي تتم معرفته من خلال زيارة الطبيب، حيث يستطيع الطبيب أن يحدد مرحلة الانفصال وشدته، لافتة إلى أنه من ضمن أعراض الانفصال العضلي ترهّل البطن، ولكن ليس كل ترهل يعني انفصالًا عضليًا، لكن في الغالب معظم من عندهم ترهل يكون لديهم انفصال، بالإضافة إلى حدوث آلام في الظهر، لأن البطن والظهر يعتبران وحدة واحدة، فلو كانت البطن ضعيفة فإن الظهر أيضًا سيضعف، ومن الممكن أن تصاب السيدة في حالة إهمالها بالفتاء، حيث يعتبر الفتاء هو آخر مرحلة من الانفصال العضلي.

الانفصال العضلي برنامج السفيره عزيزه الولادة انفصال بين العضلات الدكتورة هبه عصام

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