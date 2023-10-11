الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لدعم الطلاب ذوي الهمم.. جامعة دمياط تنظم دورة لإعداد أعضاء هيئة تدريس

جامعة دمياط
جامعة دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط ، اليوم، إطلاق فعاليات دورة  تدريب أعضاء هيئة التدريس على دعم ذوى الهمم  تحت عنوان "التصميم الشامل للتعليم"، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة وهيئة الأمديست الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية التعاون المشترك لدعم مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة.

 

كما أكد  رئيس الجامعة، أن جامعة دمياط ترعى أبنائها الطلاب من ذوي الهمم وتحرص على تذليل أية عقبات أو مصاعب قد تواجههم،  مع تقديم كافة التسهيلات لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعمهم.

 

وجدير بالذكر، أنه تم اختيار جامعة دمياط بين خمس عشرة جامعة مصرية، لتنفيذ بروتوكول تعاون مع هيئة الأمديست الأمريكية لتأسيس مركز خدمة الطلاب ذوي الهمم وتحسين الخدمات المقدمة لهم منذ التحاقهم بالجامعة.

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