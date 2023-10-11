الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتزامن مع افتتاحه.. تعيين مدير عام المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريًا بتعيين الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام للإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

يأتي هذا القرار من منطلق حرص الوزارة على تعيين أبنائها في الوظائف القيادية، بما يعمل على دفع حركة العمل بالوزارة على جميع المستويات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي أيضًا بالتزامن مع افتتاح المتحف بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، وتطويره بما يتناسب مع أهميته كمقصد سياحي ثقافي فريد من نوعه بمحافظة الإسكندرية. 

مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني 
 

تم إغلاق المتحف في عام 2005 بهدف البدء في مشروع ترميمه، وبالفعل تم البدء فيه عام 2009 إلا أنه توقف عام 2011 لعدم توافر الاعتمادات المالية في ذلك الوقت، واستأنف العمل بالمشروع عام 2018 حتى تم الانتهاء منه بالكامل وافتتاحه اليوم.

شمل مشروع تطوير المتحف أعمال دهانات الحوائط من الخارج والداخل وتدعيم الحوائط القديمة للمتحف بهيكل حديدي، وترميم واجهة المتحف الكلاسيكية، فضلًا عن تطوير منظومتي الإضاءة والمراقبة، بالإضافة إلى تزويد قاعة يطلق عليها اسم (egypsotica) يعرض بها مجموعة من  المستنسخات الجبسية، والتي كان يعرض بعضها بالمتحف القديم، بالإضافة إلى قسم تعليمي وأرشيف متحفي، والمكتبة التاريخية، ومخازن، ومركز للترميم.

الدكتورة ولاء مصطفى

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FB_IMG_1697032751617
وزير السياحة والآثار اليوناني الروماني المجلس الأعلى للآثار الآثار اليونانية افتتاح المتحف اليوناني الروماني مدير المتحف اليوناني الروماني

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