بوتين يدعو لإقامة دولة فلسطينية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بتفادي وجود عملية متوازنة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومحاولة تولي زمام الأمور بنفسها دون حل القضايا الأساسية.

ووصف بوتين العنف في إسرائيل بأنه مروع، وقال إن ما يحدث في إسرائيل مروع.. والصراع لا يمكن حله دون معالجة قضايا مثل إقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية.

وتابع: اتساع نطاق الصراع ستكون له تداعيات خطيرة بما في ذلك على الطاقة، والصراع في إسرائيل قد يكون له تأثير على اللوجستيات، ولكن ليس على إنتاج النفط

واعتبر بوتين أن سياسة الاستيطان أحد أسباب العنف في الشرق الأوسط، منوهًا بأنه من الضروري العمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف بوتين أن واشنطن سعت للانفراد وحدها بحل مشاكل إسرائيل، وأنها تفاقم التوترات في المنطقة بنشر قواتها البحرية، مشيرًا إلى أن واشنطن أخفقت في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي.