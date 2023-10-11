الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محذرًا من ارتفاع الفائدة..رئيس البنك الدولي يُطالب برفع القدرات الإقراضية لـ150 مليار دولار

أجاى بانجا
أجاى بانجا

أوضح أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، أن اسعار الفائدة المرتفعة في دول العالم يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة في الدول التي تعاني من ديون، مطالبًا برفع القدرة الإقراضية للمؤسسة المالية الدولية إلى 150 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلين حيث يؤكد على ضرورة خلق بنك دولى أفضل.

وأضاف “بانجا” خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش في المغرب أن هذه الطاقة الإقراضية سترتفع بنسبة 20% بفضل ذلك المبلغ.

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أنه خلال اجتماعات الربيع في أبريل، قبل أن يتولى أمر البنك، تم توليد الكثير من الموارد بهدف الإقراض في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه إذا تمكنت البلدان من إتاحة الأموال للبنك الدولي، فإنه سيتم تعزيز الميزانية للمؤسسة المالية، مشددًا على ضرورة تحقيق المردودية، حيث يتحدث عن إعادة النظر في معامل الدين في علاقته بالرأسمال، وذهب إلى وجود نظام لتقاسم المخاطر، وأدوات جديدة، بما فيها إعادة استعمال حقوق السحب الخاصة.

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التحديات المرتبطة بالحروب والتعافي من جائحة كورونا 

وتحدث “بانجا” عن التحديات المرتبطة بالحروب والتعافي بعد الجائحة وأزمة المناخ التي يقول إنها تهدد وجود البشرية، حيث يعتبر أن هذا يعني أن البنك الدولي يجب أن يتبنى رؤية جديدة، حيث عبر عن الأمل في خلق عالم خال من الفقر في كوكب يسمح بالعيش، ما دفعه، كما يقول، إلى بلورة برنامج جديد يتيح الصمود إمام الصدمات.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي أنه لا يمكن تحسين وضعية النساء، حتى في حال حصولهن على فرصة عمل، معتبرًا أن الشباب يمكن أن يكون محركًا للحياة، إذا منح حياة جيدة وتعليمًا مناسبا وفرص الشغل جيدة.

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