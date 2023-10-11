111 محضرًا خلال حملات تموينية مكبرة بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري، وتم تحرير ١١١ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

حملات على المحال التجارية

وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية، تم تحرير ٢٦ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و٤ محاضر للبيع بأزيد من السعر، و٢٩ محضر لعدم حمل شهادة صحية، و٨ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، وكذلك ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٣ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و١٩ محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضران لعدم وجود سجل بالمخبز.

‏‎كما أسفرت الحملات التموينية عن ضبط أحد المحال التجارية وبحوزته ١٥٠٠ قطعة من الحلوى منتهية الصلاحية عبارة عن (جبن، عصائر، مشروبات، ومصنفات لحوم) بحي ثالث، كما تم ضبط ١٣٠٠ عبوة مياه غازية وبسكويت منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على استمرار الحملات التموينية بكل المراكز والمدن؛ لإحكام الرقابة على الأسواق ولمنع التلاعب في الأسعار أو احتكار المنتجات.