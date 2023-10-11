الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يلتقي أقباط ميلانو بدير الانبا شنودة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، لقاء مع  أقباط وشعب إيبارشية ميلانو، مساء اليوم، وذلك بدير الأنبا شنودة ميلانو بإيطاليا.

العظة الاسبوعية

 وعقب لقائه بعدد من شعب الأقباط بميلانو، يترأس قداسته اجتماع الأربعاء الأسبوعي من دير القديس الأنبا شنودة ميلانو بإيطاليا.

يأتي هذه في إطار زيارته الرعوية غلى إيبارشية ميلانو القبطية الأرثوكسية، والتي بدأت  أمس الثلاثاء، وتستمر لعدة أيام.

البابا تواضروس يلتقي قنصل مصر في ميلانو

في سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام لمصر في ميلانو، وبرفقتها القنصل أحمد البقلي نائب القنصل العام والقنصل محمود الطوخي والقنصل أحمد منير والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية.

ودار حوار ودي أثناء اللقاء تضمن الإشادة بدور الجالية المصرية في أداء واجباتها الوطنية وبالأخص أقباط ميلانو وكهنتهم،  وشدد قداسة البابا على أن الواجب وطني التزام على كل مصري. 

وأشاد القنصل محمود الطوخي بدعم قداسة البابا لمشروع مسار العائلة المقدسة، وأجابه قداسة البابا بأن موضوع المسار له أهمية كبرى، نظرًا لأنه يعطي ميزة فريدة لمصر ويعود بالنفع على مصر.

كما عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً أبويًّا مع مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، من شعب إيبارشية ميلانو وتحدث معهم واطمأن على ظروف كل منهم، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء المونسينيور فرانكو أجينسي نائب رئيس أساقفة ميلانو، وبرفقته وفد من الكنيسة الكاثوليكية.

رحب قداسة البابا بزائريه، مشيرًا إلى أن ميلانو لها شهرة كبيرة في التاريخ المسيحي، وأن القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو كان لكتاباته وسيرته دورًا كبيرًا في توبة القديس أغسطينوس، وألمح إلى أن المطران المتنيح الأنبا كيرلس أسقف ميلانو يعتبر امتدادًا للقديس أمبروسيوس في كتاباته وخدمته.

بطريرك الكرازة إيبارشية ميلانو اجتماع الأربعاء الأسبوعي القنصل العام لمصر في ميلانو الجالية المصرية

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