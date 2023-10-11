الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد "الصحة" يتفقد الوضع العلاجي بمستشفيات سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه وفدًا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور محمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والذي يزور محافظة سوهاج بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان لدراسة الوضع العلاجي بمستشفيات سوهاج والوقوف على قوائم انتظار العمليات الجراحية تمهيدًا للانتهاء منها تمامًا، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومد فترة العمل بالمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وعقد محافظ سوهاج، اجتماعًا تنسيقيًا مع الوفد الذي ضم أيضًا كل من الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أشرف الإتربي، من الإدارة العامة للمستشفيات، والدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، بحضور الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية طب سوهاج، والدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفيات سوهاج الجامعية، والدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمد حسن، مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، وعدد من مديري المستشفيات بسوهاج.

تناول الاجتماع سبل التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة، وجامعة سوهاج، والهيئة العامة للتأمين الصحي، لتقييم الوضع الراهن، وتقديم الدعم اللازم سواء دعم بالمستلزمات الطبية أو الكوادر البشرية لجميع مستشفيات سوهاج للانتهاء من جميع قوائم انتظار العمليات الجراحية خاصة قوائم "القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وتغيير المفاصل، وغيرها من العمليات الجراحية".

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