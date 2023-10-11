من أجل "زينهم".. يارا جبران تدخل المشرحة مع أحمد داود وكريم قاسم

بدأت الفنانة يارا جبران، اليوم الأربعاء، تصوير دورها في مسلسل "زينهم" بقيادة المخرج يحي إسماعيل، وأمام النجم أحمد داود، تمهيدا لعرضه فى الفترة المقبلة خارج الموسم الرمضاني.

وتجسد يارا خلال العمل شخصية موظفة بالمشرحة مع كلا أحمد داود وكريم قاسم، لكنها تقوم ببعض الأمور الغير مشروعة، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويتكون العمل من 30 حلقة منفصلة.

صناع وأبطال مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم والفنانين منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج يحيي إسماعيل.

ورق التوت على قناة CBC

من ناحية أخرى، تنتظر يارا عرض مسلسلها الجديد "ورق التوت" المقرر عرضه يوم 14 أكتوبر المقبل على قناة cbc من بطولة شريف سلامة وعدد من النجوم الشباب.

تفاصيل وأحداث مسلسل ورق التوت

وتدور أحداث مسلسل ورق التوت، في مكان واحد وهو اكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

أبطال وصناع مسلسل ورق التوت

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.