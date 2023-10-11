الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لائحة مكافآت الأهلي في بطولة دوري السوبر الإفريقي

كولر مع لجنة التخطيط
كولر مع لجنة التخطيط والخطيب

استقرت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح على مضاعفة لائحة مكافآت خاصة ببطولة دوري السوبر الإفريقي قبل انطلاق مباريات الفريق الأول مع سيمبا التنزاني فى افتتاحية الدوري.

وكشف مصدر مسؤول أن اللجنة وضعت ضمن اللائحة منح راتب 3 أشهر بدلا من شهرين لكولر مكافأة حال الفوز بلقب دوري السوبر الإفريقي ونفس الأمر للجهاز المعاون له ويحصل السويسري مارسيل كولر وجهازه الأجنبي المعاون له على 480 ألف يورو طبقاً لبنود العقد الذي يقضي بمنحه 3 شهور من راتبه حال الفوز بلقب قاري خلال الفترة المقبلة.

مكافآت الأهلي في دوري السوبر الإفريقي

وأضاف المصدر أن اللائحة شملت أيضا مضاعفة المكافآت للاعبين في النادي الأهلي في دوري السوبر الإفريقي مقارنة نظيرتها بمكافآت دوري أبطال إفريقيا والتي كانت تقضي اللائحة بحصول كل لاعب على 400 ألف جنيه طبقا لنسب مشاركاته في مباريات البطولة وسيتم مضاعفتها إلى 500 ألف جنيه فيما يحصل الجهاز الفني والطبي والإداري بالفريق على مكافأة تصل إلى 3 شهور من الراتب.

وطلب مارسيل كولر من إدارة النادي رصد مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص وهو ما وافقت عليه إدارة النادي ومن المقرر أن يقوم خالد بيبو بتعديل اللائحة واعتمادها من قبل إدارة النادي قبل انطلاق البطولة.

وأشار المصدر إلى أن قرار لجنة التخطيط بتعديل بنود لائحة المكافآت من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الإفريقي في نسخته الجديدة لتضاف في سجلات النادي كأول الأندية الحاصلة على اللقب الإفريقي الجديد.

كولر لجنة التخطيط السوبر الأفريقي الكابتن محمود الخطيب الاهلى

مواد متعلقة

طبيب الأهلى يعلن جاهزية نجوم الفريق الثلاثة لموقعة سيمبا.. وكولر يطير لسويسرا

الأهلى يطلب زيادة مقابل بدل السفر والتنقلات للمشاركة فى بطولة الدورى الإفريقى

الخطيب يشكّل لجنة لترتيب مشاركة الأهلي في الدوري الإفريقي

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

"بتروجت وبترومنت وعجيبة".. حقيقة وظائف شركات البترول فى مصر 2023

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه