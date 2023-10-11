لائحة مكافآت الأهلي في بطولة دوري السوبر الإفريقي

استقرت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح على مضاعفة لائحة مكافآت خاصة ببطولة دوري السوبر الإفريقي قبل انطلاق مباريات الفريق الأول مع سيمبا التنزاني فى افتتاحية الدوري.

وكشف مصدر مسؤول أن اللجنة وضعت ضمن اللائحة منح راتب 3 أشهر بدلا من شهرين لكولر مكافأة حال الفوز بلقب دوري السوبر الإفريقي ونفس الأمر للجهاز المعاون له ويحصل السويسري مارسيل كولر وجهازه الأجنبي المعاون له على 480 ألف يورو طبقاً لبنود العقد الذي يقضي بمنحه 3 شهور من راتبه حال الفوز بلقب قاري خلال الفترة المقبلة.

مكافآت الأهلي في دوري السوبر الإفريقي

وأضاف المصدر أن اللائحة شملت أيضا مضاعفة المكافآت للاعبين في النادي الأهلي في دوري السوبر الإفريقي مقارنة نظيرتها بمكافآت دوري أبطال إفريقيا والتي كانت تقضي اللائحة بحصول كل لاعب على 400 ألف جنيه طبقا لنسب مشاركاته في مباريات البطولة وسيتم مضاعفتها إلى 500 ألف جنيه فيما يحصل الجهاز الفني والطبي والإداري بالفريق على مكافأة تصل إلى 3 شهور من الراتب.

وطلب مارسيل كولر من إدارة النادي رصد مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص وهو ما وافقت عليه إدارة النادي ومن المقرر أن يقوم خالد بيبو بتعديل اللائحة واعتمادها من قبل إدارة النادي قبل انطلاق البطولة.

وأشار المصدر إلى أن قرار لجنة التخطيط بتعديل بنود لائحة المكافآت من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الإفريقي في نسخته الجديدة لتضاف في سجلات النادي كأول الأندية الحاصلة على اللقب الإفريقي الجديد.