الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة من اتحاد طلاب المدارس

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

استقبلت  مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، زيارة لعدد من اتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة.

 

وتهدف الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وسرعة استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها، حيث شملت الزيارة جولة تفقدية بـ (غرفة عمليات النجدة بالقاهرة).

 

ومن جانبهم توجه المشاركون والقائمين على العملية التعليمية بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولا سيما النشء وصغار السن.

 

مديرية أمن القاهرة ب وزارة التربية والتعليم اتحاد طلبة وطالبات غرفة عمليات النجدة بالقاهرة وزارة الداخلية

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