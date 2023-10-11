الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الحركة الوطنية: القاهرة ستبقى عاصمة العرب وقِبلتهم.. ودائمًا تأتى من عندها الحلول

اللواء رءوف السيد
اللواء رءوف السيد

أكد اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كل المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي مريب يعكس حجم المأساة الحقيقية التي تضرب العدالة في مقتل وتجافي ما يتشدق به العرب من أحاديث جوفاء عن حقوق الإنسان والحرية والمساواة، رافضًا مزايدات العديد من الأطراف حول موقف مصر تجاه الأزمة رغم كل ما تقدمه من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية على مر تاريخها.

 

تحريض البعض ضد مصر جميعها محاولات بائسة يائسة

 

وتابع اللواء رءوف السيد قائلًا: إذا كان العالم يريد عدالة حقيقية فعليه تطبيق القانون والمعاهدات الدولية التي نصت على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن تحريض البعض ضد مصر ومحاولات الزج بأهالينا في غزة للنزوح نحو سيناء جميعها محاولات بائسة يائسة لا تمثل حلًا ولا تفك عقدًا إنما مجرد ذرائع تزيد من اشتعال الموقف وتأزيم الأوضاع بلا أي أسانيد من الشرعية.

وأوضح أن المساس بسيناء هو مساس بالأمن القومي المصري وحل قضية أزلية لشعب مطرود من أرضه لا يكون بتوطينهم في أرض دولة أخرى، لأن هذا عدوان على الغير واستخفاف بحقوق الشعوب وسيادتها على أراضيها، الأمر الذي لم ولن يقبله لا شعب فلسطين ولا شعب مصر.

مصر هي رمانة الميزان في المنطقة


وثمن اللواء رءوف السيد علي، الموقف الرسمي المصري وتحركات القيادة السياسية في دعم القضية وإجراء اتصالات مع كل الأطراف الدولية، للوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الحرب وتحفظ حق الشعب الفلسطيني في العيش في أمن وأمان، بما يؤكد أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة، وأي حلول لا بد وأن تكون من القاهرة عاصمة العرب وقبلتهم.

العدوان الإسرائيلى قطاع غزة المواثيق الدولية حق الفلسطينيين الأمن القومي المصري القيادة السياسية

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