الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عرض اصطفاف وجاهزية المعدات استعدادًا لموسم الشتاء بالمنوفية

اصطفاف المعدات
اصطفاف المعدات

وجَّه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوي واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمة موسم الشتاء والسيول وسرعة التعامل مع الموقف.

وشهد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، صباح اليوم، عرض اصطفاف معدات وسيارات شركة المياه والصرف الصحي والحملة الميكانيكية بأشمون، وذلك استعدادًا للتصدي لأخطار موسم الشتاء وزيادة الأمطار وسرعة التعامل المباشر معها والوقوف على مدى جاهزية  الآلات والمعدات لمجابهة نوات موسم الشتاء وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات أو أي موجة للأمطار بمركز أشمون، وذلك بحضور الأستاذ رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون.

أشمون تستعد لاستقبال موسم الشتاء 

من جهته، أكد النمر، أن رئاسة مركز ومدينة أشمون مستعدة لاستقبال موسم الشتاء من خلال تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي وتطهير جميع بالوعات الأمطار داخل مركز أشمون بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بأشمون وبوجود فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع الأمطار والسيول أو أي أزمات وتفعيل غرف العمليات وتشكيل لجان للمتابعة واتخاذ اللازم في هذا الشأن لسرعة التواصل مع شكوى المواطنين وذلك ضمن الاستعدادات التامة لمواجهة الأمطار والسيول الزائدة في فصل الشتاء.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية أشمون استعدادات فصل الشتا اصطفاف المعدات

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