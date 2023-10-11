مصرع مواطنين فى تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل بالفيوم

وقع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، أسفر عن مصرع مواطنين وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا، بوقوع حادث تصادم بالطريق السياحي لبحيرة قارون ووجود جثتين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أنه وقع بين دراجة بخارية وسيارة نقل ووجود جثتين بمكان البلاغ، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.