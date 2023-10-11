الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 14 حالة تعد ومخالفة بناء في المحلة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم إزالة 14 حالة تعدى ومخالفة بناء بمركز المحلة بمساحة 16 قيراطًا و16 سهمًا تحت إشراف المهندس سامي حاتم والمهندس محمد السباعي والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأشار اللواء عمرو محمد فكري، إلى أن  الأعمال تضمنت  إزالة 9 حالات بالوحدة المحلية بشبيش عبارة عن مبانى بالبلوك بحوض القصابية بجمعية بشبيش ثان بمساحة 14 قيراط و12 سهم كما تم إزالة 3 حالات بالوحدة المحلية بلقينا عبارة عن غرف بالبلوك وأعمدة خرسانية بمساحة 4 سهم وحالتين بالوحدة المحلية صفط تراب عبارة عن شدة خشبية لدور ثالث علوى وأساس مبنى بالبلوك والمونة الأسمنتية بمساحة 1 قيراط و19 سهم وحالة واحدة بالبنوان عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 5 سهم

تواصل  أعمال إزالة المخالفات

وأكد رئيس المدينة اللواء عمرو محمد فكري، على تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء والتحفظ على المعدات المشاركة في المخالفات ومصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد رئيس المدينة على كافة رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة المرور والتصدى لجميع المخالفات التي تحدث فى المهد مع الإزالة الفورية، مششيرًا إلى ضرورة تحرير محضر ضد صاحب التعدى وابلاغ الجهات الرقابية فورًا

بمحافظة الغربية الوحدة المحلية بشبيش الوحدة المحلية بلقينا إزالة جميع مخالفات البناء مصادرة مواد البنا

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