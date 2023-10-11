فحص 75 مريضًا من غير القادرين في قافلة طبية مجانية بقرى أسوان

شهدت محافظة أسوان تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة محمد يوسف، تنظيم جمعية الأورمان قافلة طبية علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 75 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرى الحروبه والسلسلة والنجاجرة مركز كوم أمبو وقريتي أبو الريش والسيل مركز أسوان.

وذلك في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

الكشف على المواطنين بجميع التخصصات

وتم تنظيم القافلة بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جهته، قال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان: "إننا في أسوان نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"، معربًا عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالقرى.

إجراء الفحوصات بالمجان

بينما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء مختلف الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرض ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان تحت قيادة الأستاذ محمد يوسف لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى يقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به المديرية فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.