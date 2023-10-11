رفع القمامة والمخلفات.. تعرف على جهود الوحدات المحلية في بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة بأهمية رفع إشغالات الطريق العام واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية، وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها.

جهود الوحدة المحلية لمركز بني سويف





وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي، عن رفع القمامة والمخلفات بمنطقة الحميات وشارع حمدان وشارع هشام كمال وشارع الروضة وشارع حاتم رشدي وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع شافعي وطريق بني سويف/ الفيوم القديم، بجانب متابعة إعادة زرع وتأمين عامود كهربائي بطريق طريق الفيوم الزراعي، وقص وتهذيب الأشجار بحديقة سعيد النجار ومنطقة الشبان المسلمين، فيما تم إزالة عدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرى المركز.

جهود الوحدة المحلية لمركز الفشن

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري بمتابعة الموقف الخدمي بقرى شنرا ودلهانس، حيث تم المرور على الوحدة الصحية بقرية سالم البحيري التابعة لمجلس قروي شنرا لمتابعة توافر الخدمات الصحية والأدوية والأمصال وتفقد أقسام الوحدة، كما تم المرور على الجمعية الزراعية بعزبة بشرى الغربية التابعة لقرية الجفادون والوقوف على توافر الأسمدة والخدمات الزراعية للمزارعين، فيما تتواصل الأعمال اليومية في ملف النظافة والمتغيرات المكانية ومواجهة التعديات بدائرة المركز.

جهود الوحدة المحلية لمركز سمسطا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، برئاسة نشأت معبد، خلال الفترة الصباحية بتنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة، تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية.

حيث جرى توريد أكثر من 80 طنا لمصنع السماد، فضلًا عن تحرير عدة إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق، في حين قام مجلس قروي مازورة بتمهيد الطريق الرئيسي للقرية وترميم القطوع الناتجة عن أعمال الحفر للغاز الطبيعي، علاوة على متابعة ملف المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ الإزالة لعدة حالات تعد في المهد بقرية القصبة مجلس قروي الشنطور.