الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

أسرى دولة الاحتلال
أسرى دولة الاحتلال

هددت عائلات أسرى الاحتلال لدى حماس، خلال لقائهم برئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، من هز إسرائيل إذا لم تفلح سلطاته في إعادتهم من قبضة حركة المقاومة الفلسطينة، على ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة، عن إيدن ديفيد، الذي اختفت شقيقتاه قوله خلال اللقاء: "إن إعادة المختطفين هي أساس مجتمعنا. لن ننتصر في الحرب حتى يعود الجميع إلى منازلهم. إذا لزم الأمر، فسنهز البلاد".

وقال إيال إيشيل، الذي يُعتقد أن ابنته اختطفت أيضًا: "مع كل الاحترام للحرب، تم اختطاف الأطفال. لن نسمح لهم بأن يكبروا هناك لمدة تسع سنوات قبل إعادتهم".

وقال غال هيرش، الذي تم تعيينه كمسؤول عن المختطفين، للعائلات إن "أفضل العقول تعمل على إعادتهم".

ورد الرئيس الإسرائيلي قائلًا: "إن الأمر كان على رأس جدول الأعمال".

ويقول الجيش الإسرائيلي، إن عشرات الأشخاص، بينهم مواطنين أجانب، محتجزين كرهائن في غزة.

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نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

وكان المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أعلن في بيان مقتضب على تلفزيون "الأقصى" أول أمس الإثنين: "أن عناصر الحركة احتجزوا عددا كبيرا من الرهائن من إسرائيل وعادوا بهم إلى غزة".

ولاحقا، هدّدت حماس "بإعدام الرهائن المدنيين" لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة "دون سابق انذار"، وذلك في اليوم الثالث من هجوم مباغت واسع النطاق للفصيل الفلسطيني على إسرائيل.

وجاء التهديد بعدما فرضت إسرائيل "حصارا مطبقا" على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف ردا على هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل، خلّف حتى اللحظة أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين.

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حماس: ملف أسرى الاحتلال لن يُفتح قبل نهاية المعركة وبثمن تقبله المقاومة

الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة

والثلاثاء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريح صحفي: "إنهم أبلغوا كل الجهات التي تواصلت معهم بشأن أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة بأن هذا الملف لن يفتح قبل نهاية المعركة، ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة".

عائلات أسرى الاحتلال الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ تهديد حركة حماس هز إسرائيل

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