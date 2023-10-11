عاجل.. الباز: إسرائيل تمارس حرب إبادة كاملة للشعب الفلسطينى بلا هوادة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن إسرائيل تمارس حرب إبادة كاملة بحق الشعب الفلسطيني، وبلا هوادة، لافتًا إلى أن عدد من استشهدوا من الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية وغلاف غزة، 1500 فلسطيني، بالإضافة إلى 687 فلسطينيًا استشهدوا داخل غزة، أي أن عدد الشهداء الفلسطينيين 2187 شهيدًا مقابل 900 قتيل في إسرائيل.

مصر ترعى حق فلسطين دبلوماسيا وسياسيا

وأضاف الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن مصر دعت لوقف التصعيد ومساندة الفلسطينيين في الحصول على حقهم كاملًا.

وأوضح أن الدول العربية وعلى رأسها مصر لا تريد توسيع الحرب، لتصبح حربًا إقليمية، ثم حربا عالمية، لذا تدير المسألة سياسيًا ودبلوسيًا، حتى تؤدي الضربة العسكرية للمقاومة إلى نتائج سياسية.