الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثتين ومصاب.. كواليس حريق ضخم التهم مخزن خردة بمدينة أكتوبر

حريق
حريق

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، عن التفاصيل الكاملة في حريق مخزن خردة بمدينة ٦ أكتوبر، والذي خلف قتيلين وثالث مصاب. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا ‏من غرفة عمليات النجدة، ‏أفاد بورود بلاغا ‏من الأهالي ‏تضمن ‏اشتعال النيران في مخزن خردة بمدينة ٦ أكتوبر، ‏وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

 

‏‏وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلي موقع الحادث، كما انتقلت ٣ سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة إلي موقع البلاغ، وبصحبتها سيارات الإسعاف.

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السيطرة على حريق فندق بمنطقة الدقى

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اشتعال حريق فى مركز شباب الأندلس بالمرج

وتمكنت وحدات الإطفاء في الجيزة من السيطرة على الحريق واخماده، وعقب اخماد الحريق تبين العثور على جثتين ومصاب بحروق، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة والمصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج. 

 

وتبين من التحريات التي باشرها العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، اشتعال النيران في مخلفات داخل مخزن خردة أثناء جمع بعض الأشخاص الخردة، ووفاة شخصين منهم وإصابة ثالث وجرى انتقال فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة إلي موقع الحريق لكشف ملابسات اشتعال النيران.

 

وأجرت وحدات الحماية المدنية في الجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد النيران وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات. 

حريق ضخم جثتين ومصاب مخزن خردة أكتوبر حريق مخزن خردة

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