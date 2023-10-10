الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسرائيل تعمل على سياسة فرض الأمر الواقع.. أحمد موسى: مناحم بيجن قال مرقدى سيكون فى سيناء

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل تخطط منذ عام 1897م للحصول على أرض لليهود، مؤكدًا أن أطماعها مستمرة. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صد البلد، أن مناحم بيجن، رئيس حزب الليكود عام 1968 ورئيس الحكومة الإسرائيلية التي وقعت معاهدة السلام مع الرئيس السادات عام 1979م، قال منذ عام 1968م "مرقدي في سيناء"، مؤكدًا أن سيناء جزء عضوي من إسرائيل.

سياسة الأمر الواقع لإسرائيل

وأوضح أن إسرائيل لا تقتصر أطماعها على سيناء فقط ولا غزة، وإنما هم يريدون أن يصنعوا توسعات مملكتهم التي يؤمنون بها في عقيدتهم، لافتًا إلى أن الصورة الحقيقية لإسرائيل أكبر مما يحدث في غزة، حيث إن إسرائيل تعمل على سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض.

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