الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث فى الطالبية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة الطالبية مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلة اختل توازنها أثناء اللعب وسقطت من الطابق الثالث، ما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. 

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الطالبية مصرع طفلة الطابق الثالث الجيزة

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