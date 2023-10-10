أجواء رومانسية.. تامر عاشور يرقص برفقة زوجته على أنغام "خلينى فى حضنك" (فيديو)

رقص النجم تامر عاشور برفقة زوجته الإعلامية نانسي نور على نغمات أغنيته الرومانسية "خليني في حضنك"، خلال حفل زفافهما المقام حاليًا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن والغناء من بينهم الإعلامية منى الشاذلي، والمطرب رامي جمال، والفنان أوس أوس وزوجته، وعدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين.

عقد قران تامر عاشور ونانسي نور

كان تامر نشر منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" عددًا من الصور له برفقة زوجته نانسي نور، من عقد القران وعلق على الصور قائلًا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا"، وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهوره ومحبيه ومهنئيه بهذه المناسبة السعيدة.

يذكر أن نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة "إكسترا نيوز"، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة.