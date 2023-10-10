الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفيديو الأول من حفل زفاف وعقد قران تامر عاشور والإعلامية نانسى نور

تامر عاشور ونانسي
تامر عاشور ونانسي نور

يحتفل الآن كل من النجم تامر عاشور والإعلامية نانسي نور بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من النجوم والأصدقاء المقربين.

وظهر تامر عاشور في فيديو له من داخل حفل الزفاف، وهو ينتظر زوجته الإعلامية نانسي نور، وسط تصفيق حاد من الحضور وحالة من البهجة والسعادة، كما ظهر الزوجان تامر عاشور ونانسي نور في فيديو آخر وهما يعقدان القران.

 عقد قران تامر عاشور ونانسي نور

كان تامر عاشور نشر منذ قليل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام" عددا من الصور له برفقة زوجته نانسي نور، وذلك من عقد القران وعلق على الصور قائلا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا"، وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهوره ومحبيه ومهنئيه بهذه المناسبة السعيدة.

 

يذكر أن نانسى نور إعلامية اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة "إكسترا نيوز"، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.

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