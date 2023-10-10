تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة بمركز الثقافة السينمائية (صور)

أقام مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما احتفالية خاصة للأطفال بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتربية والتعليم برئاسة د.عز الرجال فاروق.



تضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات، التي بدأت باستعراض بعض المواهب الشعرية والإلقاء وأناشيد النصر العظيم تلي ذلك عرض فيلم (معركة الوعي) للمخرج مختار علي من إنتاج المركز القومي للسينما ثم ورشة تلوين للأطفال.

وتم عقد ندوة أدارتها د.سحر عبدالعال طبيب واستشاري الصحة الأسرية بمستشفي السويس العام، تحت عنوان (أكتوبر الماضي والحاضر) ناقشت فيها الأطفال، وتحدثت عن بطولات أكتوبر الخالدة.

واستضافت الندوة بطل أكتوبر المهندس سعيد قطايف خطاط ورسام خرائط عمليات حرب أكتوبر، كما تم تكريم المتميزين فنيا من ذوي القدرات الخاصة، وأشرفت علي اللقاء والفعاليات الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية مجانية للجمهور.

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