اللواء سمير فرج يكشف أسباب إرسال أمريكا حاملة طائرات لإسرائيل

قال اللواء سمير فرج، إنه قد وصلت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد إلى الموانئ الإسرائيلية اليوم، والتي تشمل 25 قطعة حربية مخصصة لحمايتها.



وأوضح فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، التي تُقدم برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن هذه الخطوة تهدف إلى ردع حزب الله من التدخل في الصراع.



وأشار فرج، إلى أن أمريكا لا تنوي التورط في القتال، وأن وقف إطلاق النار لا يتوقع أن يحصل قبل نهاية الشهر على أقل تقدير.