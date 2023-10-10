السويد تعلن وقف مساعداتها التنموية للفلسطينيين

أعلنت السويد، عن وقف مساعداتها التنموية للفلسطينيين، وفقًا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الاتحاد الأوروبي، قرر أمس الإثنين، تعليق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين البالغة 691 مليون يورو.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تعمل على خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة، كما أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، عن التنسيق مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في وقت شهد المعبر ضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.