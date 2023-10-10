جيش الاحتلال: اعترضنا 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة

قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، في عاجل لها، إن قوات جيش الإحتلال الاسرائيلي اعترضت 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة.

في الجهة المقابلة، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من حدود لبنان، إنّ هناك تعزيزات عسكرية في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية والمناطق الإسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية والمكشوفة هناك، ونراها رؤية العين من المناطق المرتفعة في لبنان.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حالة من الاستنفار الأمني أيضًا داخل الأراضي اللبنانية وتحديدًا في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، بجانب تسيير دوريات لبنانية تسير على الشريط الحدودي، ودوريات تجوب القرى والمناطق تحسبًا لأي عمليات تطلق منها أو صواريخ أو حتى أية أمور تثير التوتر مرة أخرى.