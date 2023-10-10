الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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محطة تل أبيب

اتصال مع نظيره البولندي..

وزير الخارجية: مصر تعمل على خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من زبيجنيو راو، وزير خارجية جمهورية بولندا، اتصالًا بالتطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.

وكشف السفير أبوزيد عن أن محادثات الوزيرين تركزت على سبل خفض التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.

وشدَّد وزير الخارجية على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

قطاع غزة سامح شكري مسار التهدئة مصر المساعدات الإنسانية

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