"تمريض أسيوط" تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الألمانية AHPGS

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ حصول كلية التمريض على الاعتماد البرامجي الدولي من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي للبرامج AHPGS؛ وذلك بعد استيفاء المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة والاعتماد، في إطار مواصلة كليات الجامعة؛ إنجازاتها الأكاديمية، والتعليمية، والبحثية دولياَ، مؤكدا أن حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي يمثل تقييماَ مرجعياَ دوليًا؛ لجودة العملية التعليمية بها، والذي يسهم بدوره فى رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه؛ مع وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي للبرامج ( AHPGS) برئاسة السيد جورج ريتشارد رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء الهيئة، وذلك في ختام زيارتهم الميدانية لجامعة أسيوط؛ لتأهيل كلية التمريض، واعتماد برنامجها العام دوليًا.



المنشاوي: حصول كلية التمريض على الاعتماد تأكيد على قدرتها المؤسسية وجودة العملية التعليمية بها

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ؛ بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة، وجودة التعليم، مشيرا إلى أن حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي؛ يؤكد التزام الكلية بالمعايير المعتمدة دوليًا؛ في التعليم، والتعلم، ومؤشرًا على تطور شراكات الكلية مع ممثلي المجتمع المحلي والدولي، وانعكاسًا لثقة أصحاب العمل في خريجي برامج الكلية المختلفة.

ووجه رئيس الجامعة؛ التهنئة لأسرة كلية التمريض؛ على الجهد المبذول للنهوض بالكلية، والارتقاء بها، بما أهلها؛ للحصول على الاعتماد الدولي.

وأشاد الوفد الألماني بالأداء المميز، وحجم الإنجاز المْنفذ على مستوى إدارات، وأقسام، وبرامج الكلية المختلفة، وكذلك نسب رضا المستفيدين؛ من الخدمات، والممارسات المختلفة المطبقة على مستوى وحدات الكلية، بالإضافة إلى ثناء أعضاء فريق الزيارة على أماكن تنفيذ التدريب الميداني للطلاب، وأماكن تنفيذ مهام سنة الامتياز.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة سماح عبد الله عميدة كلية التمريض، أن التقييم تضمن: كافة الأنشطة، والممارسات التطبيقية بالكلية من خلال؛ تحليل الواقع المؤسسي؛ وفقًا للمعايير المعتمدة لديها، وقد تنوع برنامج الفحص والتقييم بين عروض توضيحية من قبل إدارة الكلية، وعمليات الفحص الوثائقي للأدلة، والشواهد المرتبطة بمعايير الاعتماد البرامجي، وتفقد المدرجات، والمعامل، وقاعات التدريب بها، ولقاءات مع إدارة الكلية، والأساتذة،والطلاب ، معربة عن سعادتها بتحقيق الكلية لهذا الإنجاز المتميز؛ ليكون أولى خطوات الكلية؛ للتعاون، والشراكات الدولية، ويبرز حجم العمل، والإنجاز في جامعة أسيوط بشكل عام، وكلية التمريض بشكل خاص، مشيدة بدعم إدارة الجامعة المتواصل للكلية ومختلف أقسامها.



جدير بالذكر أن الهيئة الألمانية للاعتماد الأكاديمي (AHPGS) هي منظمة مستقلة للاعتماد في العلوم الصحية، والاجتماعية؛ تقوم بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي، والاعتماد الأكاديمي الدولي، وتعد من أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ للاعتماد الأكاديمي نشاطًا، وقد قدمت الاعتماد لأكثر من (1000) برنامج حول العالم، ولها الكثير من الأنشطة في عدة دول منها: المملكة العربية السعودية، وسويسرا، والنمسا، وألمانيا، وليتوانيا، وهولندا، ورومانيا.

حضر اللقاء؛ الدكتورة فاطمة رشدي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الرحمن المدير التنفيذي لمشروع الاعتماد الدولي ومستشار وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية التمريض، والدكتورة ناهد شوكت مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة صفاء ربيع نائب مدير وحدة ضمان الجودة، وبمشاركة فريق المراجعة والمحاكاة لمشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولي، وهم: الدكتور محمد الشاذلي مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بوحدة إدارة المشروعات، والدكتور عماد شلبي خبير برامج الاعتماد الدولي.

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